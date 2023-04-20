İhlas Haber Ajansı

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Bayram öncesi tel kadayıfa talep arttı

Elazığ’da bakır tepsilerde pişirilen tel kadayıf, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

Elazığ'da bakır tepsilerde pişirilen tel kadayıf, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.


Ramazan Bayramı'na bir gün kala Elazığ'da bakır tepsilerde pişirilen tel kadayıfa da ilgi arttı. Tel kadayıfın sofralarda vazgeçilmezler arasında yer aldığı kentte bayram alışverişine çıkan vatandaşlar, kadayıfçı dükkanlarında yoğunluk oluşturdu.


Kadayıfçı Ramazan Kaçan, “Malum Ramazan Bayramı geliyor. Kadayıflarımız tezgahlarda mevcut. Kadayıfın kilosu 60 lira. Vatandaşlarımızın talepleri çok şükür iyi, gelip kadayıflarını alıyorlar. Geçen yıla oranla fiyatlarda biraz oynama var ama satışlarımız oluyor çok şükür” dedi.


Kadayıfçı Vedat Öksüz ise, “Bayrama son bir hafta kala kadayıf satışlarımız artıyor. Çarşıda da herkes kadayıf satıyor. Kadayıf satışları epeyi arttı. İnşallah kadayıf satışlarımız daha çok yükselir” diye konuştu.

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