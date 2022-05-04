Bayram tatilinde vatandaşlar Harput'a akın etti

Ramazan Bayramı'nın son gününde vatandaşlar, Elazığ'ın turizmde göz bebeği konumunda yer alan medeniyetler beşiği tarihi Harput Mahallesi'ne akın etti.

Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar, gurbetçiler ve yerli turistler, tarihi mahalleye akın etti. Ziyaret edenler, hem serin havanın hem de UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Harput Mahallesi'ndeki Pisa kulesinden bile daha fazla eğikliği tescillenen eğri minaresinden, Harput Kales'ine kadar, cami, türbe ile tarihi birçok yapıyı görme ve gezme şansı buldu. Bazı vatandaşlar ise piknik alanlarında mangal yaparak tatilin keyfini çıkardı.

İstanbul'dan geldiğini belirten Sedat Kaya, “Misafirliğe geldik. Harput kalesini dolaştık. Çok güzel tarihi yerleri gördük. Yeni yapılan kazı çalışmalarını takip ettik. 2 sene önce geldiğimde bu çalışmalar yoktu. Çok beğendik” dedi.

Ankara'dan geldiğini aktaran Levent Güngör, "İlk defa geldik. Harput Kalesi'ni merak ettiğimiz için gezmeye geldik. Gayet memnun kaldık. Güzel ve tarihi bir yer. Tarihi eserlerin hepsinin bir arada olması çok güzel. Keyifli geçti” diye konuştu.

Harput'a geldiklerini aktaran Umut Çiftçi ise, "Harput'ta il dışından çok sayıda insan gelmiş. Bayramın son günü mutluyuz” şeklinde konuştu.