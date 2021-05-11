Bayramda, 5 ilde sıcaklık artacak, 35 dereceyi görecek

Meteoroloji, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'de, Ramazan Bayramı'nda hava sıcaklığının 2 ile 4 derece mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini, son günü ise 34-35 dereceyi göreceğini bildirdi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada:"Yapılan son değerlendirmelere göre Ramazan Bayramı boyunca havanın az bulutlu ve açık olarak geçeceği, sıcaklıkların Arife Günü mevsim normalleri civarında, bayramın 1,2 ve 3. günleri ise

mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarların kuzeyli yönlerden hafif, orta ve zaman zaman kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor"denildi.

Öteyandan Bingöl'de bayram süresince en yüksek hava sıcaklığının 32, diğer illerde ise 34 ile 35 derece arasında olmasının beklendiği aktarıldı.