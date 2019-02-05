Bedelli askerlere, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" semineri

Elazığ'da bedelli askerlere yönelik "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" semineri verildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Milli Savunma Bakanlıklarının işbirliğinde, bedelli askerlik hizmetinden yararlananlara 21 günlük temel askerlik eğitimi kapsamında "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" konusunda farkındalık seminerleri veriliyor. Bu kapsamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Personeli tarafından, 8. Kolordu Komutanlığında bedelli askerlik yapan er ve erbaşlar için seminer düzenlendi.

Sosyal çalışmacı Muhammed Melik Alev tarafından düzenlenen seminerde, Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele', 'Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele', 'Kadın-Erkek Eşitliği', 'Ulusal Mevzuat ve Başvuru Mekanizmaları' konularını anlatıldı.

İki bakanlığın arasında yapılan protokol kapsamında kadına yönelik şiddetle ilgili farkındalığın oluşması için çalışmaların sürdüğüne dikkat çeken İl Müdürü Suat Kenç ise,kadına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu, mücadelede yasal çalışmalar, eğitim çalışmalarının kurumlar arası işbirliğiyle devam ettiğini kaydetti.

Yapılan çalışmalarda koordinasyonu artırma, şiddet mağduru kadınların korunması ve desteklenmesine yönelik kurumsal mekanizmaların güçlendirilmesinin tüm tarafların katkısı ile kararlılıkla sürdürüldüğünü de belirten Kenç," Bu gün 8. Kolordu Komutanlığımız bünyesinde iki seans şeklinde 800 askerimize Kadına yönelik şiddet konusunda seminer verildi. Bundan sonra da tüm kurumlarda olduğu gibi gibi askerlerimize yönelik seminerlerimiz de belirli periyotlarla sürecek"ifadelerini kullandı.