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Belediye Başkanı Atlı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Elazığ’ın Keban ilçesi Belediye Başkanı Fethiye Atlı’nın korona virüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Elazığ'ın Keban ilçesi Belediye Başkanı Fethiye Atlı'nın korona virüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.


Kovid-19 testi pozitif çıkan Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, yaptığı açıklamada, “Sevgili hemşehrilerim çok kıymetli Kebanlılar, sosyal medya üzerinden takip eden takipçilerimiz, korona virüs testim pozitif çıkmıştır. Sağlık durumum iyi, 23 gün evimde karantinada olacağım. Sizlerden ricam maske kullanarak, sosyal mesafe kurallarına uymanız, gerekmediği sürece toplu alanlarda bulunmamanızı önemle rica ediyorum. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcımız olsun” dedi.

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