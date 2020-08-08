Belediye Başkanı Şerifoğulları'nın korana virüs testi pozitif çıktı

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın Korana virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın çevresinde bir kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine test yaptıran Başkan Şerifoğulları'nın da testi pozitif çıktı. Başkan Şerifoğulları hastanede yapılan müdahalesinin ardından evine gönderildi. Şerifoğulları'nın 14 gün evinde karantina da kalacağı bildirildi.