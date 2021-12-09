Belediye çalışanlarına ilk yardım eğitimi verildi

Elazığ Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak için belirli aralıklarla düzenlediği seminerlere devam ediyor. Bu kapsamda Elazığ Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından, belediye personeline yönelik ilk yardım eğitimi düzenlendi. İlk yardım eğitmeni Sermin Dursun tarafından verilen eğitim, pandemi dolayısıyla 7 kişilik gruplar halinde gerçekleştirildi.

Uygulamalı olarak verilen eğitimlerde hastaya veya yaralıya ilk ve doğru müdahale, temel yaşam desteği, kalp masajı, suni solunum, boğulma vakaları, kalp krizi esnasında doğru müdahale gibi hayati konularda bilgiler aktarıldı. Eğitimde ayrıca sağlık ekiplerinin olay yerine gelene kadar geçen sürede hasta veya yaralıya nasıl davranılacağı konusunda da uygulamalı olarak bilgiler verildi.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Değişen ve gelişen teknolojiye ayak uydurabilecek şartları oluşturmak, belediye hizmet kalitesini yükseltmek, personel ve dolayısıyla kurum verimliliğini artırarak belediye-vatandaş bağlarını güçlendirmek için belediyemizin farklı alanlarda düzenlediği hizmet içi eğitimler belirli periyotlarda devam edecektir” denildi.