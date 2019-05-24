Belediye korosundan yabancı öğrencilere konser

Elazığ Belediye Konservatuarı Türk Müziği Korosu, kültürel etkinlikler kapsamında yabancı uyruklu öğrencilere konser verdi. Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü'nde (TÖMER) eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilere Ramazan ayı dolayısıyla verilen konserde Yunus Emre ağırlıklı ilahi ve şiirler seslendirildi.

43 ayrı ülkeden gelen 80 yabancı uyruklu öğrenciye milli değerleri tanıtıcı bir konser vermenin huzurunu yaşadıklarını belirten Koro Şefi Naci Sönmez, “Dilimizi öğrenmek isteyen yabancı öğrencilere, yine Türkçe'mizi en iyi kullanan manevi üstadımız Yunus Emre'nin ilahi ve şiirlerini seslendirmemiz güzel bir tevafuk oldu. Final haftasında olan öğrencilerimiz bizleri can kulağıyla dinleyerek eşlik etmeye çalıştı. Kendilerine ve bölüm hocalarına sanata gösterdikleri özel ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Konserlerimizi toplumun farklı kesimlerine sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Türk dilinin doğru öğretilmesi adına böyle bir konsere geldiklerini dile getiren TÖMER Müdürü Doç. Dr. Süleyman Kaan Yalçın, “Dil kavramı sadece derste öğrenilecek bir faktörden ibaret değil. Sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunmaya devam edeceğiz. Kültürel etkinliklerin yanında gezi, sinema ve tiyatro gibi faaliyetlerle de öğrencilerin dil gelişimine katkı sunacağız. Konserde emeği geçen hocalara ve belediye çalışanlarına teşekkür ederim” diye konuştu.