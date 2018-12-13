Belediye personeli ‘Şükran Konseri'nde buluştu

Kültür sanat etkinlikleri kapsamında Elazığ Belediyesi Konservatuvarı Korosu tarafından, Naci Sönmez'in şefliğinde belediye çalışanlarına ve ailelerine ‘Şükran Konseri' verdi. Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ve eşi Nebahat Yanılmaz, belediye meclis üyeleri, belediyesi başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda personel aileleriyle birlikte katıldı.İzleyenler konser sonrasında koroyu ayakta alkışladı.

Tarihi bir gün yaşadıklarını belirten Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, “Bu programın oluşmasında başta Naci Sönmez hocamızın, disiplinli çalışması, sonuç odaklı çalışması ve ekip ruhuyla çalışmasının büyük bir önemi var. Değerli arkadaşlar şuna inancım tam. Bu şehir elbette Türkiye'nin örnek şehirlerinden birisidir. Biz 5 yıllık süre içinde bu örnek şehre hizmet etmekten, yaşanabilir bir şehir haline getirmekten gurur duyduk. El birliği ile gönül birliği ile çalışmanın gayreti içinde olduk. Bu şehir aynı zamanda kadim bir şehir. Kültürün, sanatın, edebiyatın, şiirin, musikinin bir merkezi” dedi.

Elazığ'da 2014 yılından itibaren birçok kültür etkinliği yapıldığını anımsatan Başkan Yanılmaz, “Aziz şehrin aziz şahsiyetleri kültür etkinliği ile biz Elazığ'ımızın hamurunu yoğuran büyüklerimizi andık. Harput sohbetleriyle kültürümüzü ortaya koyduk. Şehir konuşmaları ile entelektüel düzeyde ki birçok şairi, yazarı Elazığ'a getirerek onlarla birlikte olduk. Bugün itibariyle Elazığ'ımızda bin 300'den fazla kültür etkinliği programı gerçekleştirdik. Hemen hemen her güne bir etkinlik sığdırdık. Tabi Naci Sönmez hocamla konservatuarı konuşurken uluslararası düzeyde ses getirecek bir konservatuarı kuralım disiplinli bir çalışma yapalım, başta Harput müziğimiz olmak üzere Elazığ kültürünü bütün dünyaya konservatuvarımız ile duyuralım demiştik. Naci Sönmez hocam ilk günden itibaren bu çalışmanın gayreti içinde oldu ve bugünlere getirdi” diye konuştu.