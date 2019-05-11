Bereketin en net görüntüsü

Elazığ'da geçtiğimiz yıl tamamen kurumak üzere olan ve suyu yok denecek kadar azalan Cip Barajı'nda çetin geçen kış sonrası beklenin üzerinde yüzleri güldüren görüntü ortaya çıktı. Geçen yıl seyir terasının ayaklarına sular yetişmezken, bu yıl o terasın bir kısmı da sular altında kaldı.

Elazığ'ın merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve 54 yıl önce sulama amaçlı Cip çayı üzerine inşa edilen baraj son 6-7 yıldır yaşanan kuraklık nedeniyle suyu çekilmişti. Geçtiğimiz yıl da büyük oranda suyu çekilen barajın üst kısmına hem mesire alanı yapılmış, hemde seyir terasları oluşturulmuştu. Yapılan seyir teraslarının ayaklarının çok altında kalan baraj suyu, bu yıl beklentilerinin de üzerine çıktı. Kış mevsiminin çetin ve yağışlı geçmesi nedeniyle eriyen kar suyuyla birlikte baraj büyük oranda doldu. Barajın kenarındaki ayaklarına dahi su yetişmeyen o seyir terasının bir bölümü de sular altında kaldı.Yağışla gelen bereketi gören vatandaşlar tarım ve çiftçiyi sevindiren iyi yağışlı bir kış geçirdiklerini aktardı.

"8-9 sene önce yüzerdik, sonra çöl oldu"

9 yıl önce baraja gelip yüzdüğünü anımsatan Mehmet Güneş, “O zamanlar burada olta ile balık tutardık. Su boldu. Daha sonra kuralık başladı ve çöllenme oldu. Bu sene yağmurun iyi yağmasından ilk defa su dolu. Bu da Allah'ın bir rahmetidir. İnsanlar bu nimetten faydalansınlar, hallerine şükretsinler. Yazın burada sivri sinekten dolayı durulmazdı. İnsanlar pikniğe geldiği zaman rahatsız oluyordu. Bu sene öyle olmaz. Suyun bol olması, sivrisineklerin azalması demek. İnsanlar gelip akşam burada iftarlarını açıp piknik yapıyorlar. Gördüğünüz gibi su bol. Çiftçiler suya doyacak. Tarım için iyidir” dedi.

8 yıl önce barajda balık tutan Salih Canpolat ise “Kuraklık olunca su bitti. Şimdi maşallah su iyi. Belediye buraya yüzme havuzu yapabilir. Çocuklar yüzebilir. Güzel bir imkanımız var. Bu suyu bulmak zor. Bu sene çok yağdı. Bizim köy yüksekti. Merkezde kar yokken bizde vardı. O eriyen karın suyu da buraya geldi” ifadelerini kullandı.