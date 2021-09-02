Berra Gülen, Elazığ Basketbol Kulübü'nde

Türkiye Kadınlar Bölgesel Liginde şampiyonluk hedefleyen Elazığ Basketbol Kulübü, Zeynep Zilan Şahin, Melis Sağdıç, Ebru Ağar transferlerinin ardından Berra Gülen'i de renklerine bağladı. Galatasaray altyapısında yetişen ve sarı-kırmızılı kulüpte U15, U16, U17 kategorisinde, Basketbol Gençler Liginde üst üste üç yıl şampiyonluk yaşayan genç basketbolcu yeni sezonda Elazığ Basketbol Kulübünde forma giyecek.

18 yaşında, 1.80 boyundaki Berra Gülen, üç numara pozisyonunda forvet oynuyor.