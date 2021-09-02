İhlas Haber Ajansı

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Berra Gülen, Elazığ Basketbol Kulübü'nde

Bu yıl kurulan ve ilk yılında hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Elazığ Basketbol Kulübü, dördüncü transferini gerçekleştirdi.


Türkiye Kadınlar Bölgesel Liginde şampiyonluk hedefleyen Elazığ Basketbol Kulübü, Zeynep Zilan Şahin, Melis Sağdıç, Ebru Ağar transferlerinin ardından Berra Gülen'i de renklerine bağladı. Galatasaray altyapısında yetişen ve sarı-kırmızılı kulüpte U15, U16, U17 kategorisinde, Basketbol Gençler Liginde üst üste üç yıl şampiyonluk yaşayan genç basketbolcu yeni sezonda Elazığ Basketbol Kulübünde forma giyecek.


18 yaşında, 1.80 boyundaki Berra Gülen, üç numara pozisyonunda forvet oynuyor.

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