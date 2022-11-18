Beton mikserinin altında kalan kadın hayatını kaybetti

Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışırken beton mikserinin altında kalan kadın, feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay, merkez Sanayi Mahallesi Alanlar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu Emel Errahil (52), sokağa dönüş yapan H.G. idaresindeki 44 HC 449 plakalı beton mikserinin altında kaldı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Çevre güvenliği alan polis ekipleri geniş çaplı inceleme yaptı. Olay yerine gelen kadının yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Ekiplerin ve cumhuriyet savcının yaptığı incelemenin ardından kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.