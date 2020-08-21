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Beyhan Barajı'na 50 bin sazan yavrusu bırakıldı

Elazığ’da Beyhan-1 Baraj Gölü’ne 50 bin pullu sazan yavrusu bırakıldı.

Elazığ'da Beyhan-1 Baraj Gölü'ne 50 bin pullu sazan yavrusu bırakıldı.


Elazığ'da ki baraj göllerinde balıklandırma çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesindeki Ar-Ge Merkezinde üretilen 50 bin pullu sazan, Palu ilçesine bağlı Beyhan Beldesindeki Beyhan-1 Baraj Gölü'ne bırakıldı.


Törene, İlçe Kaymakamı Tayfun Deli, İlçe Tarım Orman Müdürü Engin Özen ve Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Ali Atilla Uysal katıldı.


Geçen yıl 2,5 milyon balık üretimini gerçekleştirdiklerini belirten Müdür Yardımcısı Ali Atilla Uysal, “Kovancılar Kapıaçmaz Gölüne 6 bin, Karakoçan Kalecik Baraj gölüne 5 bin, Seyrantepe Baraj gölüne 10 bin balık bıraktık. Palu Beyhan-1 barajına ise bugün 50 bin yavru balık saldık” dedi.

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