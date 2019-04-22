Bıçaklı saldırıda öldürülen annenin cenazesi morgdan alındı

Tunceli'nin Pertek ilçesindeki evlerine giren kimliği belirsiz kişilerce oğlu ile birlikte uğradığı bıçaklı saldırıda ölen kadının cenazesi otopsinin ardından morgdan alındı.

Olay, dün akşam ilçeye bağlı Kaledibi Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taş ailesinin yaşadığı eve giren kimliği belirsiz kişiler, 61 yaşındaki anne Gülsüm ile oğlu 30 yaşındaki Cafer Taş'a saldırdı. Bıçakla birçok yerinden yaralanan anne ve oğlunun seslerini duyan komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı anne ve oğlu Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan anne Gülsüm Taş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralı olan Cafer Taş'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

3 çocuk annesi Gülsüm Taş'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak Pertek'e götürüldü. Taş'ın kızları ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışmanın aralıksız devam ettiği öğrenildi.