Bıçaklı saldırıda öldürülen annenin oğlu da öldü

Tunceli'nin Pertek ilçesindeki önceki akşam evinde bıçaklanarak öldürülen annenin 30 yaşındaki oğlu da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, önceki akşam ilçeye bağlı Kaledibi Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taş ailesinin yaşadığı eve giren kimliği belirsiz kişiler, 61 yaşındaki anne Gülsüm ile oğlu 30 yaşındaki Cafer Taş'a saldırdı. Bıçakla birçok yerinden yaralanan anne ve oğlunun seslerini duyan komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı anne ve oğlu Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan anne Gülsüm Taş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Oğlu da bu gece öldü

Annenin ölümünden sonra hastanede yoğun bakımda bulunan 30 yaşındaki oğlu Cafer Taş da tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Cafer Taş'ın cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gülsüm Taş'ın cenazesi ise dün Pertek ilçesine geri götürülmüştü. Anne ve oğlunun bugün birlikte kılınacak cenaze namazı sonrasında yan yana toprağa verileceği öğrenildi.

Emniyet ekiplerinin geniş çaplı soruşturma başlattığı olay halen gizemini koruyor.