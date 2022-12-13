Biçer: ''Devreye mutlu girmek istiyoruz''

Lig 1. Grupta ilk yarı son hafta maçında Karşıyaka'ya konuk olacak olan ES Elazığspor'da teknik direktör Cüneyt Biçer maç hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Lig 1. Grubun 17. haftasında Entegre Solar Elazığspor, Karşıyaka ile karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta sonu babasının vefatı nedeniyle Eskişehirspor maçında takımın başında olamayan teknik direktör Cüneyt Biçer, pazartesi günü itibariyle Elazığ'a döndü ve takımın başında antrenmanlara başladı. Karşıyaka ile deplasmanda oynanacak maçla devreyi tamamlayacaklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı Biçer, ''Zor bir deplasmana gideceğiz. Karşıyaka Türk futbolunun önemli takımlarından biri. Zorluk derecesi üst düzey olan bir maç olacak. Kart cezalısı olan, sakat olan futbolcularımız var ama şartlar ne olursa olsun sahaya on bir kişi çıkacağız. Kazanmak istiyoruz ve devreye moralli girmek istiyoruz. Futbolcularıma güvenim ve inancım tam'' dedi.

Ara dönem kampını Antalya'da yapacaklarını dile getiren Biçer, ''Sadece tarihi netleştirmeyi bekliyoruz. İzin programı, başlama programımız belli. Transfer tahtası açılır açılmaz, o yönetimimizin bileceği iş. Biz işimize bakacağız'' diye konuştu.