İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bıldırcın sesi çıkaran cihazla avlanan 2 şahıs yakalandı

Elazığ’da bıldırcın sesi çıkaran cihazla avlanan 2 şahıs yakalandı.

Elazığ'da bıldırcın sesi çıkaran cihazla avlanan 2 şahıs yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi'ne bağlı ekipler, av koruma kontrolü nedeniyle sahada çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında bıldırcın sesi çıkaran elektronik cihaz ile usulsüz avlanan 2 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan elektronik cihazın yanı sıra ölü bıldırcın ele geçirildi.Şahıslar hakkında usulsüz avlanmadan dolayı yasal işlem yapıldı.


Öteyandan saha çalışmasında 3 tane bıldırcın sesi çıkaran cihaz ele geçirildiği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.