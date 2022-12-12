İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Biletli seyirci sayısı açıklandı

ES Elazığspor-Eskişehirspor maçının biletli seyirci sayısı açıklandı.

Müsabakayı bin 550 biletli seyircinin takip ettiği bildirildi.



TFF 3. Lig 1. Grup'un 16. haftasında Doğukent Stadı'nda oynanan ve 2-2'lik beraberlikle sona eren Entegre Solar Elazığspor - Eskişehirspor maçının biletli seyirci sayısı açıklandı. ES Elazığspor Kulübü'nden edinilen bilgiye göre müsabakayı toplam bin 550 biletli seyirci takip ederken, bunlardan 35'i deplasman tribününde yer aldı.


Müsabakada ayrıca 132 resmi, 37 de özel güvenlik elemanı görev yaptı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.