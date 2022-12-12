Müsabakayı bin 550 biletli seyircinin takip ettiği bildirildi.

TFF 3. Lig 1. Grup'un 16. haftasında Doğukent Stadı'nda oynanan ve 2-2'lik beraberlikle sona eren Entegre Solar Elazığspor - Eskişehirspor maçının biletli seyirci sayısı açıklandı. ES Elazığspor Kulübü'nden edinilen bilgiye göre müsabakayı toplam bin 550 biletli seyirci takip ederken, bunlardan 35'i deplasman tribününde yer aldı.

Müsabakada ayrıca 132 resmi, 37 de özel güvenlik elemanı görev yaptı.