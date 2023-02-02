Bin 400 rakımlı Harput beyaza büründü

Elazığ'ın bin 400 rakımlı tarihi Harput Mahallesi, etkili olan kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından, birçok ilde olduğu gibi Elazığ'da da beklenen kar yağışı oldu. Gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar, şehrin tamamını beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışının etkili olduğu bin 400 rakımlı tarihi Harput Mahallesi beyaz gelinliğini giydi. Kar yağışını gören vatandaşlar anın tadını çıkarırken, Harput Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, mahalle girişi ve köylerdeki vatandaşları uyararak dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.