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Bin 73 rakımlı Harput mart ayında beyaza büründü

Elazığ’ın bin 73 rakımlı tarihi Harput Mahallesi’nde mart ayında kar yağışı etkili oldu.

Elazığ'ın bin 73 rakımlı tarihi Harput Mahallesi'nde mart ayında kar yağışı etkili oldu.


Elazığ'ın bin 73 rakımlı tarihi Harput Mahallesi'nde sabah başlayan kar yağışı öğle saatlerine doğru etkisini arttırdı. Yoğun kar yağışının etkili olduğu tarihi mahallede yerler beyaza büründü. Mart ayında kar yağışını gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, Harput Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, mahalle girişi ve köylerdeki vatandaşları uyararak dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

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