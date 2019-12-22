Binali Y?ld?r?m: ?Biz yoldan ??kmad?k, baz?lar? menfaatinin bitti?i durakta inmi?tir?

Eski TBMM Ba?kan? ve AK Parti ?zmir Milletvekili Binali Y?ld?r?m, isim vermeden partiden ayr?lanlar? ele?tirerek, "Biz hi?bir zaman yoldan ??kmad?k. Baz?lar? menfaatinin bitti?i durakta inmi?tir. Allah selamet versin. Biz yolumuza ayn? kararl?kla devam edece?iz." dedi.

Eski TBMM Ba?kan? ve AK Parti ?zmir Milletvekili Binali Y?ld?r?m AK Parti Elaz?? ?l Dan??ma Meclis Toplant?s?na kat?ld?. Y?ld?r?m, kendisini anlatan sinevizyon s?ras?nda g?zya?lar?na hakim olmad?. Toplant?da Y?ld?r?m, AK Parti'ye ge?en Demokrat Partili Erimli Beldesinin Belediye Ba?kan? Cihan Y?lmaz ve Ba??ms?z B?kard? Beldesi Belediye Ba?kan? H?seyin A?maz'a rozetini takt?.

"Baz?lar? menfaatinin bitti?i durakta inmi?tir"

Binali Y?ld?r?m, yapt??? konu?mas?nda isim vermeden AK Parti'den ayr?lanlar? ele?tirerek, "Biz hi?bir zaman yoldan ??kmad?k. Baz?lar? menfaatinin bitti?i durakta inmi?tir. Allah selamet versin. Biz yolumuza ayn? kararl?kla devam edece?iz. Biz bu millete sevdal?y?z. Recep Tayip Erdo?an liderimiz yan?nda bu kutlu y?r?y??? hep beraber s?rd?rece?iz. Etraf?m?zda yer alan 1,5 milyar insan ma?dur ve mazlum sorumlulu?unu ta??yoruz. Suriye'de, Irak'ta, Katar'da ve yak?n co?rafyada b?t?n sorunlar bizi ilgilendirir. ??nk? buras? T?rkiye, buras? Osmanl?'n?n do?du?u yerdir. Her biri K?br?s Harekat? kadar 3 tane operasyonu s?per g??lere ra?men yapan ?lkenin ad? T?rkiye'dir. Liderin ad? Recep Tayyip Erdo?an'd?r. F?rat Kalkan?, Zeytin Dal?, Bar?? P?nar? harekatlar?n? yaparak b?l?c? ter?r ?rg?t?n?n ?lkemize y?nelik sinsi planlar?n? ??kerttik. Hem ?lkemizde hem de g?ney s?n?rlar?m?zda yeni bir ter?r olu?umunun ?n?ne ge?tik. Ter?r d?nyan?n en k?t? ?eylerinden biridir. Ter?re bu topraklarda asla ve asla ge?it verilmeyecektir? diye konu?tu.

"Yeni bir s?rece giriyoruz, bu s?re? 2023"

Y?ld?r?m, yeni bir s?rece girildi?ini belirterek ?unlar? kaydetti:

"Bu s?re? 2023, Cumhuriyetin kurulu? y?ld?n?m? yolculu?udur. Bu yolda ilk g?nk? heyecanla yeniden kongrelerimizi yapaca??z. Demokrasi ??lenini hep birlikte ya?ayaca??z ve nihayet b?y?k kongremizi toplayarak b?t?n heyecan?m?zla ve gayretimizle, kadrolar?m?zla ilk g?nden itibaren yola ??km?? b?t?n arkada?lar?m?zla ayn? heyecan? koruyarak 2023'e emin ad?mlarla gidece?iz."

Programa AK Parti Genel Ba?kan Yard?mc?s? ve Konya Milletvekili Leyla ?ahin Usta, Elaz?? Belediye Ba?kan? ?ahin ?erifo?ullar?, AK Parti Elaz?? milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Bal?k, Z?lf? Demirba? ve partililer kat?ld?.