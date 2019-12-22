Elaz?? ve Malatya aras?nda yap?m? devam eden K?m?rhan K?pr?s?'nde incelemelerde bulunan eski Ba?bakan ve AK Parti ?zmir Milletvekili Binali Y?ld?r?m, "Bu proje T?rk m?hendislerin al?n terinin ?r?n?d?r. A'dan Z'ye tamamen kendi insan?m?z?n projelendirdi?i bir eserdir" dedi.

Eski Ba?bakan ve AK Parti ?zmir Milletvekili Binali Y?ld?r?m ve Genel Ba?kan Yard?mc?s? Leyla ?ahin Usta, bir dizi program kapsam?nda Elaz??'a geldi. Y?ld?r?m ve yan?ndaki heyeti havaliman?nda Vali ?etin Oktay Kald?r?m, AK Parti Elaz?? Milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Bal?k, Z?lf? Demirba?, Belediye Ba?kan? ?ahin ?erifo?ullar?, STK temsilcileri ve vatanda?lar kar??lad?. Avrupa'da ve T?rkiye'de bir ba?ka ?rne?i olmayan ?pek Yolu Uluslararas? ?ocuk ve Gen?lik Merkezi projesini inceleyen Y?ld?r?m ve Usta, daha sonra yap?m? devam eden K?m?rhan K?pr?s?'nde incelemelerde bulundu.

Elaz?? ile Malatya'n?n bulu?tu?u anlaml? bir yerde olduklar?n? ifade eden Y?ld?r?m, ?Bu projenin bu halini g?r?nce 2013 y?llar?nda arkada?lar?m?zla konu?tu?umuz, tasarlad???m?z g?nler akl?ma geldi. Oradaki konu?malar?m?z bunu nas?l yapar?z, nas?l ederiz, bu bloklar?n, se?menlerin imalat? nas?l olur, bunlar? nas?l yukar? kald?r?r?z diye ?zerinde ?ok konu?mu?tuk. Vatanda?lar?m?z?n bilmesini istiyorum. Bu proje T?rk m?hendislerin al?n terinin ?r?n?d?r. A'dan Z'ye tamamen kendi insan?m?z?n projelendirdi?i bir eserdir. Bu k?pr?n?n Yavuz Sultan Selim, Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz k?pr?lerinden bir fark? yoktur. Bunun bir benzeri de Elaz??'?n A??n il?esinde var. ?n?nde ve arkas?nda kalan b?l?mleri dahil edersek 660 metrelik bir a??kl?k var. Sadece kulenin kablolarla ba?lan?p kar?? tarafa ge?ti?i a??kl?k 380 metre, bu haliyle de Beylerderesi Viyad??? ile ayn?, sadece bunun yakas? daha ba?ka. Bu proje 2 bin 400 metre t?neli olan, toplamda da 15 bin 155 metrelik entegre bir projedir" dedi.

"Bu yollar muhte?em eserler, hayat kurtar?r"

Binali Y?ld?r?m, "Baz?lar? buna ne gerek var diye laf ediyor ama insan?m?z?n konforu, bir vatanda??m?z?n hayat?n? kurtarman?n parayla ?l??lecek bir ?ey olmad???n? hat?rlatmak isterim. Bu yollar muhte?em eserler, hayat kurtar?r. 7 bin yolcu ortalamas? olan bu yol tarihi ?pek Yolu'nun en ?nemli kav?aklar?ndan birisidir. Son y?llarda olan trafi?i de d???n?rsek o g?n?n ihtiya?lar?na barajdaki yol kesintisini ortadan kald?rmak i?in yap?lm?? k?pr? ile bunu s?rd?rmemiz m?mk?n de?ildi. Bu bir ihtiya?tan ve zorunluluktan dolay? yap?lm??t?r. ?nsan?m?z?n hayat?n? kolayla?t?rmak, ?lkemizi gelece?e haz?rlamak ve refah toplumu olabilmek a??s?ndan yapt???m?z bu eserler bu y?l? de?il, gelecek 50 y?l? kurtaracak eserlerdir. Bu g?zel eserlerin her iki tarafa da Elaz?? ve Malatya ilimize ?imdiden hay?rl? olmas?n? diliyorum? diyerek s?zlerini tamamlad?.