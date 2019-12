Binali Y?ld?r?m: ?D?nyan?n 9'uncu altyap?s? geli?mi? en iyi ?lkesi T?rkiye'dir?

Eski Ba?bakan ve AK Parti ?zmir Milletvekili Binali Y?ld?r?m, T?rkiye'nin altyap? geli?mi?li?i bak?m?ndan son 10 y?lda 39'uncu s?radan 9'uncu s?raya y?kseldi?ini belirterek, ?D?nyan?n 9'ncu altyap?s? geli?mi? en iyi ?lkesi T?rkiye'dir. Bunun arkas?nda da b?l?nm?? yollar, oto yollar, hava yolunun halk?n yolu haline gelmesi, h?zl? trenler, ?ehir hastaneleri ve ak?l yollar? internet var? dedi.

Eski Ba?bakan ve AK Parti ?zmir Milletvekili Binali Y?ld?r?m ve Genel Ba?kan Yard?mc?s? Leyla ?ahin Usta, ve bir dizi program kapsam?nda geldi?i Elaz??'da F?rat ?niversitesi'nin tamamlanan Mimarl?k B?l?m?'n?n a??l???n? yapt?. ?l Protokol?n?n ve milletvekillerinin e?lik etti?i Y?ld?r?m, a??lan b?l?m? gezerek Rekt?r Kutbeddin Demirda?'dan bilgi ald?.

F?rat ?niversitesi Mimarl?k Fak?ltesi'nin yeni Mimar Sinanlar yeti?ece?i ilim ve irfan yuvas? olaca??n? aktaran Milletvekili Binali Y?ld?r?m, "F?rat ?niversitesi her ge?en y?l ?zellikle m?hendislik alan?nda hem yurt i?i ?niversite s?ralamas?nda hem de Uluslararas? s?ralamalarda farkl? ve hakl? bir yer kazan?yor. D?nyan?n 400 ?nemli fak?ltesinden birisi olmak tesad?f de?ildir. Bunun arkas?nda ak?l ve al?n teri var. B?t?n bu sonucun ger?ekle?mesi i?in eme?i ge?en kurulu?undan bug?ne kadar ?niversiteye hizmeti dokunan b?t?n hocalar?m?za ??kran sunuyorum. ?niversitenin 50 bine yakla?an bir n?fusu var. 2 bin 500'e yak?n y?zden fazla de?i?ik ?lkeden gelen ??rencisi var. Uluslararas? bir ?niversite yabanc? ??rencilerin geliyor olmas? ?ok anlaml? ??nk? onlar burada ge?irdikleri 4 y?l sonunda memleketlerine gidince Elaz??'? anlatacaklar, T?rkiye'yi anlatacaklar, T?rk insan?n?n meziyetlerini anlatacak. K?sacas? onlar bizim g?n?ll? birer el?imiz olacaklar. ?al??kan ve mert insan?yla Elaz?? her zaman ?lkemizin ayd?nl?k yar?nlar?n?n teminat? bir ilimizdir. Elaz??'a hizmet etmekte bizim i?in ?ereflerin en y?cesidir" dedi.

T?rkiye'nin altyap? geli?mi?li?i bak?m?ndan son 10 y?lda 39'ncu s?radan 9'uncu s?raya y?kseldi?ini an?msatan Y?ld?r?m, ?D?nyan?n 9'uncu altyap?s? geli?mi? en iyi ?lkesi T?rkiye'dir. Bunun arkas?nda b?l?nm?? yollar, oto yollar, hava yolunun halk?n yolu haline gelmesi, h?zl? trenler, ?ehir hastaneleri ve ak?l yollar? internet var. Dijital ?a?? bilim ve teknolojiyi yakalamak var. ?imdi art?k zenginlik bir ?r?n ?retmekle olmuyor ak?l terini al?n terine katmak ile oluyor, yani bilgiye sahip olmakla oluyor. Bilgiye sahip olmak i?in altyap?, ak?l yollar?, yurdun her yerine internet eri?iminin gitmesi laz?m. 17 y?l i?erisinde T?rkiye'yi bilgi toplumunda Avrupa seviyesine ula?t?rd?k. ??imiz bitmedi gen?ler yeni ba?l?yoruz. Art?k yeni meslekler yeni alanlar? konu?uyoruz. Yapay zekay?, Qantum bilgisayarlar?, kodlamay?, blok zincir teknolojisini, siber g?venli?i ve nesnelerin birbiriyle interneti konu?uyoruz. Yani gelece?i konu?uyoruz. Gelecek sizin elinizde buna benzer g?zel binalar ancak ve ancak i?inde siz olunca bir anlam ifade eder. Burada ?lkemizi gururland?ran ara?t?rma ve geli?tirmeler yap?l?nca bir anlam ifade eder. Mimar Sinan'?n torunlar? olarak ?lkemizi d?nyan?n en se?kin ?niversiteleri aras?na sokacak beyinleri in?allah bu g?zel ?niversitemiz yeti?tirecek? diye konu?tu.