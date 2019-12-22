Binali Y?ld?r?m'?n "Koltuk elden gitti" esprisi herkesi g?ld?rd?

F?rat ?niversitesi'nde ??rencilerle bir araya gelen Eski TBMM Ba?kan? ve AK Parti ?zmir Milletvekili Binali Y?ld?r?m'?n, kredi aff? sorusunu soran ??renciye, ?Koltuk elden gitti, benim h?k?metin bir ?yesi oldu?umu mu zannediyorsun? ?eklinde esprili yan?t vermesi salonu kahkahaya bo?du.

Eski TBMM Ba?kan? ve AK Parti ?zmir Milletvekili Binali Y?ld?r?m programlar? kapsam?nda geldi?i Elaz??'da, F?rat ?niversitesi Atat?rk K?lt?r Merkezi'nde ??rencilerle bulu?tu. ??rencilere y?nelik konu?ma yapan Y?ld?r?m, daha sonra ??rencilerden gelen sorular? cevaplad?. Y?ld?r?m, bir ??rencinin, "Son g?nlerde kredi aflar? konu?uluyor, bu konuya girmi?ken m?jde bekleyen ??renciler de var, bu konuda son durum nedir? Bir de sizden duymak istiyoruz" sorusuna, ?Benim, h?k?metin bir ?yesi oldu?umu mu zannediyorsun. Biliyorsunuz ba?bakanl?k gitti, koltuk elimizde kald?, meclis ba?kanl??? da gitti? diye esprili bir yan?t verdi. Esprili yan?t kar??s?nda salondakiler kahkaha at?p, alk??lad?.

F?rat'ta 75 ??renciye her y?l burs s?z?

?te yandan ?zel nedenlerden dolay? burs alamayan bir ??rencinin burs talebini de AK Parti Elaz?? Milletvekil Z?lf? Demirba?'a ileten Y?ld?r?m, talebin artmas? ?zerine kurucusu oldu?u Erzincan K?lt?r ve E?itim Vakf?'n?n her y?l F?'deki 75 ??renciye burs verece?i m?jdesini de verdi.

?stanbul'daki se?im kampanyas?nda da kredi bor?lar?n?n geri ?denmesi konusu ile ilgili s?k?a muhatap oldu?unu da an?msatan Y?ld?r?m, ?O zaman da s?yledi?im ?uydu, konuyu ilgililere g?t?rece?im, demi?tim. Dedi?imi de yapt?m. En ilgilisine, Cumhurba?kan?m?z Recep Tayyip Erdo?an'a g?t?rd?m. Hat?rlarsan?z, o da konu ile ilgili bir ?al??ma yap?l?yor. Bu herhalde bir anlam ifade ediyor. Yaln?z bu kredi eksikli?inde ??yle bir bilgi eksikli?i kalmas?n, mezun oluyorsunuz ve iki y?l bir ?ey ?demiyorsunuz veya i? bulamad?n?z yine ?demiyorsunuz. O paralar art?k faizi de ?ok olmad??? i?in i?e girdi?iniz zaman bir iki maa? kadar ba?ka bir ?ey kalm?yor. O y?zden ?ok b?y?k bir mesele olarak g?rmeyin" ifadelerini kulland?.

Y?ld?r?m s?yle?iyi 'kankalar?m' dedi?i ??rencilerle ?z?ekim yaparak bitirdi.