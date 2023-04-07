İhlas Haber Ajansı

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Bingöl merkezli deprem Elazığ'da da hissedildi, öğrenciler tahliye edildi

Bingöl’de meydana gelen 4.

Bingöl'de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem Elazığ'da da hissedildi. Bu sırada derste olan öğrenciler, sınıflardan tahliye edildi.


AFAD'dan yapılan açıklamada merkez üssü Bingöl'de 7 kilometre derinlikte 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Deprem başta Bingöl olmak üzere Tunceli ve Elazığ'dan da hissedildi. Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde okulda depreme yakalanan öğrenciler, öğretmenler tarafından hızlıca sınıflardan tahliye edildi.


Depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı kaydedildi.

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