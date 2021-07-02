Bingöl'de aşı seferberliği başlatıldı

Bingöl'ün Genç ilçesinde korona virüsle mücadele kapsamında aşı seferberliği başlatıldı. İlçe merkezinde 3 ve Servi köyünde ise bir aşı standı kurularak vatandaşların randevu almadan aşılanmasına başlandı.

Sağlık Bakanlığının aldığı son kararla aşı yaşının 18'e düşürülmesinin ardından harekete geçen sağlık ekipleri birçok yerde mobil stantlar kurarak aşılama çalışmalarına devam ediyor. Genç İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından kent merkezinde 3 ve Servi köyünde ise bir aşı standı kuruldu. Kurulan stantlarda vatandaşların randevusuz olarak aşılanmasına başlandı.

Genç İlçe Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Mobil ekiplerimizce aşılama işlemleri hızla devam ediyor. Son olarak kurduğumuz mobil stantlarımızda ikna yoluyla 18 yaş üzeri vatandaşlarımızı randevusuz bir şekilde aşılamaya devam edeceğiz. Bugün itibariyle başlattığımız aşı çalışmasında olumlu sonuçlar aldık ve inşallah başlattığımız çalışma sayesinde istenilen seviyelere ulaşacağız. Aşılama, Genç Devlet Hastanesinde sabah 09.00 ile 23.00'a kadar yapılacak. Sağlık ocağı, aile hekimliklerinde ise randevusuz bir şekilde mesai saatleri içerisinde aşı işlemleri sürecek” denildi.