Binlerce y?ll?k do?al olu?umlu sarn?? ve ma?aralar dikkat ?ekiyor

Elaz??'?n Keban il?esine ba?l? bir k?yde binlerce y?ll?k ge?mi?i oldu?u d???n?len do?al su sarn??lar? ve ma?aralar hem farkl? bir g?rsel ??len sunuyor, hemde yap?s?yla dikkat ?ekiyor. Dar giri?leri olan ancak metrelerce uzunluktaki ma?aralar?n bulundu?u b?lgenin turizme kazand?r?labilece?i belirtiliyor.

?l?eye ba?l? 100 haneli Koyunu?a?? k?y? s?n?rlar? i?erisinde do?al olu?umlu binlerce y?ll?k ge?mi?e sahip oldu?u de?erlendirilen bir ?ok su sarn?c? ile ma?ara bulunuyor. K???n hane say?s?n?n 8'e kadar d??t??? k?ydeki en y?ksek da??n zirvesinde ise bir birinden farkl? do?al su sarn??lar? ve ma?aralar bulunuyor. Dar ve yukar?dan giri?i olan, yakla??k 100 metreye kadar gidilebilen yer yer 5 metre ile 30 metre aras?nda geni?li?i olan bir ma?ara ise dikkat ?ekiyor. Y?re sakinleri o ma?aran?n uzunlu?unun 1 kilometreye kadar gitti?ini aktar?rken, ?uanda gidilebilen 100 metrelik alanda ya?mur suyundan dolay? kristalle?mi? yap?lar?n olu?tu?unu aktard?.

?te yandan, k?yden sonra b?lgeye ula??m yaya olarak yakla??k 3 saat s?rd??? ??renildi.

Ma?aralar hakk?nda bilgi veren K?y Muhtar? Salih Celayir, ?K?y?m?z?n s?n?rlar? i?erisinde ?Yukar? Ma?ara' dedi?imiz bir ?ok ma?ara var. En sonda bir ma?ara var. Ancak bu ma?aran?n giri?i dar ve i?i biraz de?i?ik. Ma?ara i?erisinde 100 metre gitti?in zaman kendili?inden kapanm?? bir vaziyette ve daha ileriye gidemiyoruz. Yukar? ma?ara dedi?imiz ma?aran?n giri?i k???k ve zor giriliyor. Girdikten sonra i?erisi geni?liyor,rahat y?r?yebiliyorsun. Daha ?nceki deyimlere g?re bu ma?aran?n en az 1 kilometre gitti?ini s?ylerlerdi. Fakat biz ?yle bir ?ey g?rmedik ama ma?aran?n i?i g?zel. Turizme a??lmas?n? istiyoruz. Ma?aran?n i?erisinde ya?mur suyundan olu?an tamamen kristalle?mi? g?zel g?r?nt?ler var. Vatanda?lar?n gelmelerini ve bu g?zel ma?aray? g?rmelerini isteriz? dedi.

K?y s?n?rlar? i?erisinde bir ?ok ma?aran?n oldu?unu aktaran y?re sakinlerinden Hasan Celayir ise ? Bizim k?y?n s?n?rlar? i?erisinde bir ?ok ma?ara var, ancak bu ma?ara daha farkl?. ??nk? baz? yerlerde iki ki?i ge?erken baz? yerlerde ise bir ki?i ge?ebiliyor. Y?ksekli?i ise 5 metre ile 20-30 metre aras?nda de?i?iyor. G?zel bir g?r?n?me sahip, i?i de g?zel. K???kken hayvan otlat?rd?k, bu ma?aralara gelirdik. Bu ma?aralar?n i?erisine girer, y?r?rd?k. Do?al bir ma?ara, biz de buna ?Yukar? Ma?ara' diyoruz. Dedelerimiz ve babalar?m?z anlat?rd? bizler de k???kken buralara gelirdik? ?eklinde konu?tu.