Binlerce yıllık yöresel kıyafetlere ilgi arttı

Elazığ'da son yıllarda yöresel kıyafetlere ilgi arttı. Gündelik hayatın yanı sıra düğünlerde yöresel kıyafetlerin tercih edilmesi satışları artırırken, düğün sezonunun da başlamasıyla birlikte terziler siparişlere yetişmek için yoğun mesai harcıyor.

Kurulduğu ilk günden itibaren bünyesinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Elazığ, tarihi ve yemek kültürünün yanı sıra folklorik öğelerinin en önemlilerinden biri olan yöresel kıyafetleriyle de adından sıkça söz ettiriyor. Türkiye'nin 81 ilinde yöresel kıyafet farklılık gösterse de Elazığ'a özgü yöresel giyimin başında 8 köşe kasket, şalvar, yemeni ayakkabı ve bindallı geliyor. Unutulmaya yüz tutan yöresel kıyafetlere ise son yıllarda ilgi bir hayli arttı. Gündelik hayatın yanı sıra düğünlerde yöresel kıyafetlerin tercih edilmesi satışları artırdı. Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte terziler siparişlere yetişmek için yoğun mesai harcıyor. 60 yaşındaki terzi Resul Korucu da unutulan kültürü gelecek nesillere aktarmak için her sabah erken saatlerde dükkanını açarak yöresel kıyafet dikiyor.

“Yöresel kıyafetlere ilgi arttı”

Yaklaşık 50 yıldır bu mesleği yaptığını belirten Resul Korucu, “1986 yılından beri yöresel kıyafetlerin imalatını yapıyorum. Yeni doğandan en büyük yaşa kadar her renk, her boy kıyafet yapıyoruz. Şalvar, yelek, gömlek, kuşak, şapka ve yemeni ayakkabı dikiyoruz. Yöresel kıyafetleri Elazığ ve ilçelerine satıyoruz. Erzincan, Bingöl, Tunceli, Muş gibi illerde bizim yöresel kıyafetleri giydiği için o illere de satıyoruz. Yurt dışından ve il dışından insanlar geldiği zaman yöresel kıyafetlere bir özlem duyuyorlar. Düğün sezonu olduğu zaman gelin kına gecesi için bindallı giyiyor. Damatlar da şalvar, yelek giyinip düğün yapıyor. Yöresel kıyafetlerimiz yüzyıllardır var. Ben yaklaşık 50 yıldır terzilik yapıyorum. Bu kıyafetler var, benden öncesi de vardır. Geçmişe özlem çok var. Bu dönemde bundan 10 yıl önceye göre şu an yöresel kıyafetlere ilgi daha iyi bir durumda. Düğün sezonu ile birlikte yazın işlerimiz daha iyi oluyor. Yurt dışından ve il dışından vatandaşlar gelince işlerimiz daha da artıyor. Takım komple hazır olduğu zaman 750 TL ama özel dikimlerde bin 500 TL olur" dedi.

"Gençlerin de bu yöresel kıyafetlerimize büyük bir talep gösterdiğini görüyoruz"

Elazığ'ın yöresel kıyafetlerinin tarihinden bahseden Elazığ Terziler Odası Başkanı Erdem Özatlı ise, "Yöresel kıyafetlerimiz tarihi Harput kültüründen gelmektedir. Çok güzel bir kültürümüz var. Çıraklık dönemlerimizde o zamanlar büyüklerimiz şalvar, yelek, Elazığ ayakkabısını giyerdi. İnsanlar büyük bir heyecanla beklerdi ve bütün insanlar bizim kültürümüzün geleneklerini yerine getirirlerdi. Gün teknoloji çağı olunca, farklı gençler yetişince değişti ama şu anda gençlerin de bu yöresel kıyafetlerimize büyük bir talep gösterdiğini görüyoruz. Gün geçtikçe giyilen bir kıyafet olmaya başladı. Özel günlerde veya başka günlerde giyiliyor. Ustalarımızın satışları çok iyi. Düğün mevsimi de geldi. İl dışından gelenler de hatıra kalsın diyerek kültürümüzün kıyafetlerini alıyor. Satışlarımız başladı, düğün merasimlerinin başlaması ve yaz tatiline gelenler hepsi yöresel kıyafet alıyor” diye konuştu.