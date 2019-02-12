Bir araçta 3 şüpheli sahte kimlikte yakalandı, 2'sinin bir çok suçu çıktı

Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada bir otomobil içinde yakalanan 3 şüpheli de sahte kimlikle kurtulmaya çalıştı, bir çok suçları ortaya çıkan zanlılardan 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre,İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Diyarbakır yolu üzerinde uygulama yaptı. Polisinin şüpheli görülüp durdurduğu araçtaki İ.T., M.Y. ve O.T. incelendi. Şüphelilerin 3'ünün polise verdiği kimlikte sahte çıktı. Gerçek kimlikleri ortaya çıkartılan şüphelilerden İ.T.'nin "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak"suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 2 bin 500 TL para cezası ile "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçundan 5 ay hapis cezasının olduğu belirlendi.Diğer şüpheli M.Y.'nin ise "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis ve 500 TL para cezası, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefetten 10 ay hapis ve bin 500 TL para cezası, Resmi Belgede Sahtecilik suçundan 3 yıl hapis cezası, Mala Zarar Verme suçundan 3 ay 10 gün hapis cezası ve Ruhsatsız Ateşli Silahlar ile Mermileri Satın Alma ve Bulundurma suçundan 5 ay hapis cezasının olduğu tespit edildi.

Araçta yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız tabanca ve 10 adet mermi ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan 3 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İ.T. ve M.Y. tutuklanırken, O.T. tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.