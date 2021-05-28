Bir çok ülkeye satılan kurutmalık domatesin fideleri toprakla buluştu

Elazığ'da ekilen ve başta Türkiye pazarı olmak üzere bir çok ülkeye ihraç edilen domateslerin fide ekimini düzenlenen etkinlikle gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından merkeze bağlı Beşik köyünde domates fide ekimi etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte 20 bin dekar alana fideler dikildi. Dikilen fidelerden 60 bin ton civarında rekolte alınması beklendiği belirtildi. 3 ay sonra hasadı yapılan domateslerin kurutularak başta Türkiye pazarı olmak üzere dünya geneline ihraç edileceği kaydedildi. Fide dikim etkinliğine, İl Tarım ve Orman Müdürü Karahan, tarla sahibi Üzeyir Yılmaz, kurum müdürleri ve çiftçiler katıldı.

Elazığ'ın bir tarım ve hayvancılık kenti olduğunu belirten İl Müdürü Turan Karahan, “Bu tarımsal potansiyel içerisinde yüksek bir orana sahip olan ve bölgenin ihtiyacını karşılayan sebze meyve üretimi ilimizin en önemli tarımsal faaliyetlerinden bir tanesidir. Bu sebze üretimi içerisinde domates üretimi hem sanayi tipi hem de sofralık olarak yaklaşık 20 bin dekar alanda yıllık 60 bin ton civarında üretim yapıyoruz. Gerçekten emek alan bir iş olduğu için ciddi manda istihdama katkı sunan bir üretim deseninden bahsediyoruz. Özellikle son 1,5 yıldır hem ülkemizi hem de bütün dünyayı kasıp kavuran pandemi salgını süreciyle birlikte tarımsal üretimin gıda arzının ne kadar önemli olduğu bütün dünyaca bir kez daha anlaşıldı. 81 ilde olduğu gibi bizlerde teşkilatlar olarak ilimize toprak ve iklim yapısına uygun bütün üretim desenlerinde üretimin devamlılığı noktasında ekip arkadaşlarımız, paydaşlarımız ve üreticilerimizle birlikte bunu dikkate alarak üretimlerimizi devam ettirdik" dedi.

"Dünyanın birçok yerine ulaştıracağız"

Üreticinin işini kolaylaştıracak makinalı dikimi Elazığ'da hayata geçirdiklerini aktaran Karahan, "Bugün makine ile domates fidesi dikimi gerçekleştiriyoruz. Bu dikmiş odluğumuz domates sanayilik tipi dediğimiz kurutmalık ve salçalık domatestir. Daha önceki yıllarda olduğu gibi ilimizde biz kuruttuğumuz domatesi sadece Türkiye'de ki insanlarımızın sofralarına değil bütün dünya insanlarının sofrasına ulaştıracak şekilde ciddi manada bir ihracat gerçekleştirdik. Bugün toprakla buluşturduğumuz fidelerin meyvelerini 2-3 ay sonra hasadını gerçekleştireceğiz. Organik olarak kuruttuğumuz domatesleri dünyanın birçok yerine ulaştıracağız” diye konuştu.

"Domateslerimiz şu anda Rusya ve Almanya'ya gidiyor"

Bu senede organik olarak sanayi domatesi diktiklerini belirten tarla sahibi Üzeyir Yıldız ise, “Makinalı dikim yaptık. Her sene bu şekilde yapıyoruz. Eylül ayının başında ürettiğimiz domateslerinde hasat zamanını yapıyoruz. Biz ürettiğimiz domatesleri kurutup belirli bölgelere gönderiyoruz. Bu kuruttuğumuz domatesler şuan da dünya piyasasında Tarım Kredi marketlerinin reyonlarında yerini almış durumda. Domateslere ciddi manada bir talep var bizde bu süreçten çok memnunuz. 60 bin dekarlık alana 120 bin adet fide ekimi gerçekleştirdik. Domateslerimiz şuan da Rusya ve Almanya'ya gidiyor” ifadelerini kullandı.