Bir daha hesap ödemeyeceklerini söyleyip havaya ateş açan 3 kişi tutuklandı

Elazığ'da bir mekanda hesap ödedikten sonra bir daha hesap ödemeyeceklerini ve mekanın kendileri için çalışacağı tehditlerini savuran, çıkışta da havaya ateş açan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, özel bir işletmeye gelen şüpheli şahısların yeme-içme sonrasında hesap öderken mekana bir daha hesap ödemeyeceklerini mekanın kendileri için çalışacağı tehditlerini savurarak iş yerinden çıktıkları esnada 3 el ateş etmeleri sonrası çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde zanlıların Ö.F.B., M.İ. ve Ö.Ö. olduğu tespit edildi. Emniyet güçlerince gerçekleştirilen operasyonda zanlılar yakalanarak gözaltına alınırken yapılan aramalarda 1 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.