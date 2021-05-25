Bir gözünü kaybetti, 10 ameliyat geçirdi, 2 operasyonu kaldı

Elazığ'da omurilik kayması nedeniyle bir gözü artık görmeyen, 10 defa ameliyat geçiren 11 yaşındaki Veysel, pandemi nedeniyle geriye kalan 2 ameliyatını olamadı. Sağlığına kavuşmak isteyen Veysel için, ailesi operasyonu yapacak doktor arayışına girdi ancak şu ana kadar bir sonuca ulaşamadı.

5 çocuklu Güneş ailesinin 11 yaşındaki oğulları Veysel, doğuştan omurilik kayması ile dünyaya geldi. Rahatsızlığı ilerleyen, bir gözünü bu yüzden kaybeden Veysel, 6 ayda bir olmak üzere toplam 10 ameliyat geçirdi. Tüm ameliyatları düzenli olarak tek bir doktor tarafından yapılan Veysel, 8 kez Malatya, 2 kez de doktorunun gittiği İstanbul'daki hastanede ameliyat oldu. Son 2 ameliyatını ise pandemi nedeniyle olamayan Veysel'in tedavisi yarım kaldı. Hastane hastane dolaşan baba Doğan Güneş'in (56) tek isteği oğlunun son 2 ameliyatını yapacak bir doktor bulunması.

"10 ameliyata girdi, biraz düzeldi"

Oğlunun doğuştan omurilik eğikliği olduğunu belirten baba Doğan Güneş, “Çocuğumu 10 sefer ameliyat ettirdim. Ondan sonra biraz düzeldi. Sağ tarafı sola kaymıştı. Ama bu son 2 senedir ameliyat yaptıramıyoruz. Pandemiden dolayı almıyorlar. Elazığ'da hangi hastaneye götürdüysek 'biz yapamıyoruz' denildi. 'Bu ameliyatları kim yaptıysa o yapacak' denildi. Şimdi ben ne yapacağım, şaşırdım. Ben hiçbir şey istemiyorum. Çocuğumu ameliyat yaptırsınlar ki kurtulalım. Gece gündüz uyku gözümüze girmiyor. Sürekli yanında duruyoruz. Belinden hep iltihap akıyor. Önceki doktoru aradım, cevap vermiyor" dedi.