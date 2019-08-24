Bir haftadır aranıyordu, cansız bedeni bulundu

Elazığ'da bir hafta önce evden çıkıp kayıplara karışan 85 yaşındaki Şevki Özeren'in cansız bedeni tali bir yolun kenarında bulundu. Özeren'in ölüm sebebinin henüz belli olmadığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, bir hafta önce merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesi'nde ikamet eden Şevki Özeren (85), sabah evden çıktıktan sonra ailesi bir daha haber alamadı. Bunun üzerine aile hem kendi imkanları ile arama yaptı hemde polise haber verdi. Kayıp olan Özeren'i arama çalışmaları bir haftadır sürerken bugün acı haber geldi. Kent genelinde arama çalışması yapan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Özeren'in en son bir ecza deposunun bulunduğu bölgede görüldüğü bilgisine ulaştı. Bunun üzerine bölgede yoğunlaşan ekipler, devriye sırasında merkeze bağlı Yıldızbağları Mahallesi Cem Sokak'ın yukarısında tali yol kenarında yerde yatan bir şahsı fark etti.Yukarı doğru çıkan ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini ve kayıp olan Şevki Özeren olduğunu tespit etti.

Olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye şerit çekilerek jandarma olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Yapılan inceleme sonrasında şahsın cesedi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kayıp şahsın neden o bölgeye gittiği ve nasıl öldüğü ile ilgili henüz net bir bilginin bulunmadığı öğrenilirken, kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu ortaya çıkacağı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.