Bir ilçe seferber olup zihinsel engelli kayıp kadını aradı, gerçek sonradan ortaya çıktı

Elazığ'da iki gün önce kaybolduğu ihbarı üzerine tüm ilçenin seferber olduğu zihinsel engelli kadının misafirlikte olduğu ortaya çıktı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Hoşmat köyünde ikamet eden 5 çocuk annesi olan ve zihinsel engeli bulunan Güzel Ç. iki gün önce, kimseye haber vermeden misafirliğe gitti. Bir türlü ulaşılamayan kadının ailesi durumu kolluk kuvvetlerine bildirdi. Aynı zamanda Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü ile sağlık ekipleri zihinsel engeli olan Güzel Ç.'yi bulmak için seferber oldu. Güzel Ç.'nin TOKİ'de kalan bir tanıdığını ziyarete gittiği ve ailesine haber vermeyi unuttuğu ortaya çıktı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Ümit Özpolat da sağsalim bulunan kadın ve ailesini evinde ziyaret ederek durumu yakından takip etti.