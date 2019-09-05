Birinci sınıf öğrencileri, şehir turu ve mehteranla okula "Merhaba" dedi

Elazığ'da ilkokula başlayacak olan çocuklar için hazırlanan "1'inciler projesi" kapsamında süslenen servis araçlarıyla şehir turu atıldı, mehteran gösterisi izlendi.

İl Milli Eğitim Koordinesinde Bilim ve Sanat Merkezi ile Şehit Musa Yılmaz İlkokulu tarafından birinci sınıfa başlayan öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi. Öğrencilerin okula uyum sürecini arttırmaya yönelik yapılan “1'inciler projesi" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Şehit Musa Yılmaz İlkokulu önünde düzenlenen etkinliğe sabahın erken saatlerinde velileri ile birlikte gelen öğrenciler ilk olarak, süslenen okul servisleri ile şehir turu yaptı. Şehir turu sonrası tekrar okula gelen öğrenciler mehteran takımının gösterisini izledi. Daha sonra öğrenciler öğretmenler ve İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk ile hatıra fotoğrafı çektirip sınıfa geçti. Okula yeni başlayan çocuklar, hem gönüllerince eğlendi hem de yeni eğitim ve öğretim hayatına ilk adımlarını attı.

Okuldaki çocukların sevinçleri ile çok mutlu olduklarını belirten Bilim ve Sanat Merkezi Öğretmeni Seval Topçu, “Amin alayı, Osmanlı Devleti döneminde uygulanan bir gelenek. Okula başlama çocuk için çok önemli bir dönem. Kimi çocuklar bu süreci olumlu bir şekilde atlatırken kimi çocuklar korku ve kaygıyla bu süreci atlatıyor. Osmanlı Devleti'nde çocuk için çok önemli uygulamalar yapılmış, çocukların bu süreci olumlu bir şekilde geçirilmesi için ‘Amin Alayı' veya ‘Besmele' olarak da adlandırılan uygulamayı devam ettirmişlerdir. Biz de onu günümüze uyarlayarak çocukların bu süreci olumlu bir şekilde en az kaygıyla atlatmalarını sağlayarak böyle bir projeyi gerçekleştirdik. Kendi tarihimizi, kültürümüzü ve kadim geleneğimizi yeniden yorumlayarak, yeniden okuyarak ve oradan esinlenerek günümüze yeni projelerle aktarım yapacağımızı ve günümüzü bu şekilde değerlendireceğimizi, sorunlarımızı da bu şekilde aktarabileceğimizi düşündüğümüz için böyle bir uygulama yaptık. Umarım güzel olmuştur” dedi.

Güzel düşünülmüş bir proje olduğunu dile getiren velilerden Yıldız Dalokay, “Bismillah dedik ve başladık. Umarım hem ülkemiz hem de çocuklarımız için hayırlı olur. Güzel bir başlangıç olacağını düşünüyorum. Çocuklarımız birinci sınıfa başlıyorlar. Çok heyecanlılar, onlar için ilk adım. Çocuklar için uzun sürecek bir dönemin ilk başlangıcı oldu. Umarım, öğretmenler, çocuklar ve velilerle ortaklaşa güzel çalışmalarla çocuklarımız güzel yerlere gelecektir. Şehir turu yaptık, güzel ve heyecan oldu” şeklinde konuştu.

Okula yeni başlayan çocuklardan Rümeysa Ünalan ise, “Arabalarımız çok güzel süslenmişti. Yeni arkadaşlarım oldu. Ders çalışacağım” diye konuştu.

Çok heyecanlı olduğunu belirten 7 yaşındaki Muhammed Ali Küçüksu da yeni arkadaşlarıyla tanışmak istediğini aktardı.