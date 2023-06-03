Bisiklet Günü'nü pedal çevirerek kutladılar

Elazığ'da 5-9 Haziran Çevre Haftası ve 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü sebebiyle bisiklet turu düzenlendi. Program çerçevesinde depremzede çocuklara bisiklet hediye edildi.

Elazığ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü çerçevesinde kent merkezinde 5 kilometrelik bisiklet turu düzenlendi. Çevre bilinci oluşturmak ve iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen tura çok sayıda vatandaş katıldı. Elazığ Belediyesi önü Malatya Caddesi'nde başlayan tur, sırasıyla Zübeyde Hanım Caddesi, Vali Fahri Bey Caddesi boyunca devam etti. Bisiklet turu Öğretmenevi önünde son buldu.

Öte yandan, deprem nedeniyle il dışından aileleriyle birlikte Elazığ'da misafir edilen 10 çocuğa bisiklet hediye edildi.

Program hakkında bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdür Yardımcısı Fatih Öner, “Görüldüğü üzere yoğun bir katılım var. İnşallah, seneye daha güzel organizasyonlarda buluşmak dileğiyle. Bu etkinliğimiz çerçevesinde ayrı bir program düzenledik. İl dışından gelip burada yurtlarda misafir ettiğimiz depremzede gençlerimize 10 adet bisiklet hediye ettik. Onlarla birlikte bisiklet turu yaptık. Biz de çocukluğumuza döneceğiz” dedi.

FÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Kaya Gürgöze ise “Bu etkinliğe katkı sunmak istedik. Bilindiği üzere son yıllarda teknolojinin gelişmesi, hayatın daha çok bilişim üzerine olması nedeniyle hayatımız daha çok aktif olmaya başladı. Hareketsiz bir yaşam sürdürüyoruz. Sağlık için de tüm hekimler, öğretim üyeleri ve öğrencilerimiz hareket öneriyoruz” diye konuştu.

Bisiklet turuna katılan vatandaşlardan Besra Akar, “Dünya Bisiklet Günü ve Çevre Haftası dolayısıyla Elazığ'da bisiklet turu düzenlendi. Sizler de bir bisiklet alıp olmazsınız aksine daha mutlu olur ve sağlıklı yaşam için hep beraber pedaylayalım, diyoruz. 7'den 70'e bu tura herkes katıldı” şeklinde konuştu.