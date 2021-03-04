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Bitlis'te düşen helikopterde 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'da şehit oldu

Bitlis’te düşen helikopterde Elazığ 8.

Bitlis'te düşen helikopterde Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da şehit olduğu öğrenildi.



Alınan bilgiye göre, bugün Bingöl'den 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi bir helikopter Bitlis Tatvan sınırlarında düştü. Helikopterde bulunan 9 askeri personel şehit oldu, 4'ü ise yaralandı. Şehit olanlardan birinin Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş olduğu öğrenildi. Korgeneral Erbaş, yaklaşık 5 yıldır 8. Kolordu Komutanlığını yürütüyordu.

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