Bocce turnuvasında yetişkin gençler yarıştı

53 ilden 109 huzurevi sakinin katıldığı ve ikinci maçı Elazığ'da yapılan ‘Yetişkin Gençler Bocce Turnuvası' renkli görüntülere sahne oldu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Gençlik ve Spor Kulübü Başkanlığı tarafından organize edilen 53 ilden 109 huzurevi sakinlerinin katıldığı 'Yetişkin Gençler Bocce Turnuvası'nın ikinci maçı Elazığ'da yapıldı. Gazi Huzurevi Bocce Salonunda başlayan turnuvanın ikinci maçında Trafik kazasında hayatını kaybeden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Gençlik ve Spor Kulübü Genel Başkanı Özcan Gül'de saygı duruşuyla anıldı. Daha sonra Elazığ Gazi Huzurevi ile Osmaniye Özden Huzurevi sporcuları yarıştı. Kıyasıya geçen karşılaşma renkli görüntülere sahne oldu. Karşılaşma Gazi Huzurevi'nin 12-7 üstünlüğü ile sona erdi. 3 Ağustos'a kadar devam edecek olan turnuva sonrasında şampiyon olan takımın, Türkiye'yi temsilen Avrupa şampiyonasına katılmaya hak kazanacağı bildirildi.

Temel hedeflerinin kendilerini bugüne getiren yetişkinleri sadece huzurevlerinde barındırmak olmadığını belirten İl Müdür Yardımcısı Selahattin Bozkurt , "Onların sosyal hayatın içerisinde olmalarını sağlamak istiyoruz. Amacımız sadece barındırmak değil, spor, gezi ve ibadetler noktasında etkinlikler yapmak. Spor da bunun bir ayağıdır" dedi.

Sporcuların üstün gayretleri sonucu burada Gazi Huzurevi olarak Osmaniye Özden Huzurevi takımını 12-7 mağlup ettiklerini aktaran Huzurevi Müdürü Ziyaddin Karakaya, “Bu galibiyetle Gazi Huzurevi bulunduğu grupta birinciliği koruyor. Biz burada yaşlılarımızın kaliteli bir yaşam sürmeleri noktasında çalışıyoruz. Hayattan ellerini çekmemelerini ve pasif bir hayat sürmemelerini istiyoruz. Bu kapsamda çalışmalarımız devam edecek " diye konuştu.