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Bölgesel Amatör Lig: Fırat Üniversitesi GSK: 3 - Dersimspor: 2

D.

Fırat Üniversitesi GSK, Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup'un 3. haftasında Dersimspor'u 3-2 yendi.


Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup'un 3. haftasında Fırat Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü, evinde karşılaştığı maçta Dersimspor'u 3-2 mağlup etti.


Gençlik Merkezi Sentetik Saha'da oynanan ve Gaziantep Bölgesi hakemi Ümit Çakır'ın yönettiği maça etkili başlayan Elazığ ekibi 5. dakikada Umutcan Gökdemir'in golüyle 1-0 öne geçti. 25. dakikada Mehmet Bayram'la durumu 2-0 yapan bordo-beyazlılar, devreyi bu skorla önde tamamladı. İkinci yarıya iyi başlayan Tunceli ekibi 46'da Furkan Kaygılı'nın golüyle durumu 2-1 yaptı. 71. dakikada Tarık Ergut'un golüyle skora denge geldi. Maçta son sözü ise 86. dakikada Muhammed Ali Polat söyledi ve Fırat Üniversitesi sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. 3. hafta sonunda puanını 6'ya çıkaran Elazığ ekibi, 4. haftayı bay olarak geçecek.

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