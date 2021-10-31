Bölgesel Amatör Lig: Kovancılarspor: 4 - Bismil 21 Sportif Faaliyetler: 0

Bölge 3. Grup'un ilk haftasında Kovancılarspor, evinde karşılaştığı Bismil 21 Sportif Faaliyetler'i 4-0 mağlup etti.

Bölge 3. Grup ilk hafta maçında Kovancılarspor, Bismil 21 Sportif Faaliyetler'i konuk etti. Gençlik Merkezi Sahası'nda oynanan maçın ilk yarısını Elazığ ekibi Samet Biçer, Ersen Kantarcıoğlu ve Abdulbaki Umay'ın golleriyle 3-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Emrah Köysüren'le bir gol daha bulan Bordo-Mavililer sahadan 4-0'lık farklı galibiyetle ayrıldı. Lige farklı bir galibiyetle başlayan Kovancılarspor, ikinci hafta maçında 12 Bingölspor'la deplasmanda karşılaşacak.