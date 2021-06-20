Bölgesel Amatör Lig: Mediline Hospital Fırat Üniversitesi: 1 - Erzincan Ulalarspor: 0

Bölge 6. Grup'ta puanını 9'a yükseltti.

Bölgesel Amatör Lig 4. Bölge 6. Grup'un 4. Haftası'nda Mediline Hospital Fırat Üniversitesi, evinde karşılaştığı Erzincan Ulalarspor'u 1-0 mağlup etti. Doğukent Stadı'nda oynanan ve Mustafa Teker'in düdük çaldığı maça her iki takım da kontrollü başladı. Müsabakanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odalarına 0-0 eşitlikle girdi. Maçın ikinci yarısında oyun üstünlüğünü eline alan Bordo-Beyazlı ekip, 59. dakikada Ertan Karlıdağ'ın golü ile 1-0 öne geçti. Müsabakanın kalan bölümünde kalesini gole kapatmayı başaran Elazığ temsilcisi sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Puanını 9'a yükselten ve grup liderliğini devam ettiren Fırat Üniversitesi, gelecek haftayı bay olarak geçecek.