Bölgesel Amatör Ligde ilk hafta Elazığ derbisi

1. Bölge 3. Grupta yer alan Elazığ takımlarından Fırat Üniversitesi ile Elazığ Yolspor ilk hafta maçında karşı karşıya gelecek. Kovancılarspor ise Bismil 21 Sportif Faaliyetler'i ağırlayacak.

Bölgesel Amatör Lig kura ve fikstür çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde yapıldı. 260 takımın 9 bölgede, 27 grupta yer alacağı Bölgesel Amatör Ligde müsabakalar çift devreli lig usulüne göre oynanacak. Her bölgede grup birincisi olan 3'er takım, kendi bölgelerindeki grup birincileri ile tarafsız bir sahada tek devreli lig usulüne göre karşı karşıya gelecek. Bölge birinciliği Play-Off müsabakaları sonunda 9 takım TFF 3. Lige çıkmaya hak kazanacak.

Gerçekleşen kura çekimine göre Elazığ'ın Bölgesel Amatör Ligdeki 3 takımı, 1. Bölge 3. Grupta yer aldı. Çekilen fikstüre göre Elazığ takımlarından Fırat Üniversitesi ile Yolspor karşı karşıya gelecek. Kovancılarspor ise Bismil 21 Sportif Faaliyetler'i ağırlayacak. 2021-2022 sezonu Bölgesel Amatör Ligde grup müsabakaları 30-31 Ekim 2021 tarihlerinde başlayacak ve 27 Mart 2022 tarihinde sona erecek. Bölge birinciliği müsabakaları ise 9-17 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek.