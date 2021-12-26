Bölgesel amatörde ilk yarı tamamlandı

Bölge 3. Grup'ta 9. hafta maçlarıyla 2021-2022 sezonunun ilk yarısı tamamlandı.

Elazığ ekiplerinden lider D. Fırat Üniversitesi GSK deplasmanda karşılaştığı maçta 12 Bingölspor'la 1-1 berabere kalarak önemli bir avantajı kaybetti. 21. Dakikada Muhammed Ali Polat'ın golüyle öne geçen Bordo-Beyazlılar, 89. dakikada Mustafa Özkaya'nın penaltı golüne engel olamayınca 1 puana razı oldu. Puanını 19'a yükselten Fırat Üniversitesi, grubunda sezonun ilk yarısını zirvede tamamladı.

Bir diğer Elazığ ekibi Yolspor ise evinde karşılaştığı maçta güçlü rakibi Dersimspor'u Furkan Keleş ile Mehmet Aydur'un attığı gollerle 2-1 yenerek sezonun ilk yarısını 15 puanla 2. sırada tamamladı. Haftanın sürpriz yenilgisini ise deplasmanda Bismil 1936 Gençlik'e 3-1 yenilen Kovancılarspor imza attı. Zirve yolunda ağır yara alan Kovancılarspor, rakibinin puan farkını 1'e indirmesine engel olamadı.