İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bu kadarına da pes: Salça kutusu ve zeytin tenekelerinde uyuşturucu saklamışlar

Elazığ’da jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramalarda salça kutusu ve zeytin tenekelerine gizlenmiş vaziyette 17 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirildi.

Elazığ'da jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramalarda salça kutusu ve zeytin tenekelerine gizlenmiş vaziyette 17 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirildi.


Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada Diyarbakır'dan uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşıldı. Şüphelinin yolcu olarak bulunduğu araç Jandarma ekiplerince takibe alındı. Jandarma ekiplerince yapılan aramada şüphelinin salça kutusu ve zeytin tenekelerine sakladığı 17 Kilo 800 gram kubar esrar ele geçirildi.


Gözaltına alınan 2 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Elazığ E Tipi Kapalı Cezaevine sevk edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.