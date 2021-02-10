Bu Serçe'ye 100 bin TL verdiler, satmadı

Elazığ'da star stop çalışma sistemi ve LCD ekranla modernleştirilmiş tüm paçaları orijinal olan ve 58 bin kilometrede bulunan 30 yaşındaki Serçe'ye 100 bin lira teklif edildi, sahibi satmadı.

Elazığ'da esnaf olan Ömer Ertan'ın 1991 model Serçe'si üzerinde bulunan anahtarsız çalıştırma sistemi (star-stop) , LCD ekran, müzik sistemi ve yenilenmiş koltuklarıyla dikkat çekiyor. 58 bin kilometrede olan 30 yaşındaki aracına gözü gibi bakan Ertan, satılığa çıkarmamasına rağmen otomobiline 100 bin liralık teklif geldi, ancak satmayı düşünmediği için vermedi. Tüm parçaları ve boyası dahi orijinal olan aracı ve içini görenler ise şaşırıp, fotoğraf çekiyor. Aracını havaların güzel olduğu zaman haftada bir kez garajdan çıkaran Ertan, eski günleri yad etmek için kısa bir gezinti yapıp geri garajına koyuyor.

Bu aracı özel çabalar sonucunda satın alabildiğini belirten Ömer Ertan, “Bu tür araçlar normalde piyasa çoktur ama bu aracı bulmak zordur. Aracımız tamamen orijinaldir ve kilometresi 58 bindedir. Garajda kapalı bir yerde saklanmıştır. Aracımıza çok masraf yapmadık. Döşemelerini yaptık ve anahtarsız çalıştırma sistemi kurduk. Bu aracın anahtarsız çalıştırma, ses sistemi, LCD ekranı var. Geri kalan tamamı orijinaldir. Bunların piyasası normal araç gibi düşünülmemesi lazım. Bu tür araçlar nostalji aracı olarak geçer. Bunların hastası olur” dedi.

"Satmayı düşünmüyorum"

Aracı satışa çıkarmadığını aktaran Ertan, “Ona rağmen görüp duyanlar oluyor ve bize ulaşıyorlar. Ulaştıkları zaman 100 bin lira teklif gelmesi rağmen satmadım ve satmayı da düşünmüyorum. Hangi teklif olursa olsun satmayı düşünmüyorum. Güzel havalarda haftada bir gün eski günler yad olsun diye biner bir tur atar gelirim. Araca binenler hasta oluyor. Piyasada en lüks arabadan bu daha fazla ilgili çekiyor. Fotoğraf çekmelerine izin veriyorum ama düğünlere kesinlikle vermiyorum. Araç Murat 124 modeldir. Diğer adı ile Serçe'dir. 91 Modeldir. Orijinal 58 bindedir ve sadece bir parçasından yarım boya var. Geri kalan kısmı boyası dahil orijinaldir ve fabrika çıkışıdır. En ufak bir çürüme dahi yoktur. Aracımızı normalde açıkta bırakmıyoruz. Kapalı özel garajı vardır” diye konuştu.