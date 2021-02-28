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Bükardi Belediye Başkanı Açmaz son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Elazığ’ın Bükardi Belde Belediye Başkanı Hüseyin Açmaz son yolculuğuna uğurlandı.

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Elazığ'ın Bükardi Belde Belediye Başkanı Hüseyin Açmaz son yolculuğuna uğurlandı.


Arıcak ilçesine bağlı Bükardi Belde Belediye Başkanı Hüseyin Açmaz (65), bugün sabah saatlerinde kalp krizi geçirdi. Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılan 6 çocuk babası Açmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Başkan Açmaz için bugün öğle namazını müteakip Elazığ merkeze bağlı Yedigöze köyünde cenaze namazı kılındı. Namaza, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, ilçe ve belde belediye başkanları, parti teşkilat mensupları ile ailesi katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Başkan Açmaz, köy mezarlığına defnedildi.

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