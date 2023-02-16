Burak Konaç, ES Elazığspor'da

ES Elazığspor, BAL ekibi Zaferspor'dan sol bek Burak Konaç'ı renklerine bağladı.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta sezonun geri kalan bölümü için çalışmalarına devam eden Entegre Solar Elazığspor, BAL ekibi Zaferspor'da forma giyen sol bek Burak Konaç'ı renklerine bağladı. 1998 Bursa doğumlu olan Burak, kariyeri boyunca ilk kez bir takımla profesyonel sözleşme imzaladı. Bu sezon 10 maçta forma giyen 25 yaşındaki oyuncu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.