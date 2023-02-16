İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Burak Konaç, ES Elazığspor'da

ES Elazığspor, BAL ekibi Zaferspor’dan sol bek Burak Konaç’ı renklerine bağladı.

ES Elazığspor, BAL ekibi Zaferspor'dan sol bek Burak Konaç'ı renklerine bağladı.


TFF 3. Lig 1. Grup'ta sezonun geri kalan bölümü için çalışmalarına devam eden Entegre Solar Elazığspor, BAL ekibi Zaferspor'da forma giyen sol bek Burak Konaç'ı renklerine bağladı. 1998 Bursa doğumlu olan Burak, kariyeri boyunca ilk kez bir takımla profesyonel sözleşme imzaladı. Bu sezon 10 maçta forma giyen 25 yaşındaki oyuncu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.