İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Buza saplanan ambulansı, jandarma kürekle kurtardı

Elazığ’da jandarma ekiplerinin, buza saplanan ambulansı kurtarmasıyla rahatsızlanan kadın hastaneye ulaştırıldı.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin, buza saplanan ambulansı kurtarmasıyla rahatsızlanan kadın hastaneye ulaştırıldı.


Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Harput Mahallesi'nde KOAH hastası bir kadının rahatsızlanması sonucu 112 Acil Komuta Merkezi'nden yardım istendi. Olay yerine giden ambulans, hastayı alarak ilk müdahaleyi yaptı. Dönüş yolunda kuyumcukent bölgesinde kar ve buza saplanan ambulans çıkamayınca, bölgede bulunan jandarma ekipleri devreye girdi. Ellerine kürek alan jandarma personeli, ambulansı saplandığı yerden çıkardı.


Ambulansın kurtarılmasıyla, hasta hastaneye yetiştirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.