Buza saplanan ambulansı, jandarma kürekle kurtardı

Elazığ'da jandarma ekiplerinin, buza saplanan ambulansı kurtarmasıyla rahatsızlanan kadın hastaneye ulaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Harput Mahallesi'nde KOAH hastası bir kadının rahatsızlanması sonucu 112 Acil Komuta Merkezi'nden yardım istendi. Olay yerine giden ambulans, hastayı alarak ilk müdahaleyi yaptı. Dönüş yolunda kuyumcukent bölgesinde kar ve buza saplanan ambulans çıkamayınca, bölgede bulunan jandarma ekipleri devreye girdi. Ellerine kürek alan jandarma personeli, ambulansı saplandığı yerden çıkardı.

Ambulansın kurtarılmasıyla, hasta hastaneye yetiştirildi.