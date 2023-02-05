Buzlanma nedeniyle otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Elazığ'da yoğun kar yağışının ardından oluşan gizli buzlanma nedeniyle bir otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu Yazıkonak beldesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan A.Y. yönetimindeki 23 ABP 966 plakalı otomobil, gizli buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü A.Y. ile araçta bulunan Z.Y., M.Y ve S.Y yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.

Ekipler kaza yerinde incelemelerde bulundu.