Çaldıkları otomobille, iş yeri soyan 2 şüpheli yakalandı

Elazığ'da çaldıkları otomobille, bir iş yerini soyan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Hırsızlık şüphelilerinden birinin "Her şey vatan için, babamın arabası seni gezdireyim, dedi. Aaba çalıntı çıktı” diye arkadaşını suçladı.

Hırsızlık olayları, merkez Sanayi Mahallesi ve Rüstempaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık şüphelisi M.K. ve U.K. Sanayi Mahallesi'nde bir otomobil ile 2 otomobilden teyp çaldı. Ardından şüpheliler, Rüstempaşa Mahallesi'nde de bir iş yerinden televizyon çaldı.

Hırsızlık olayları üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Polisin çalışmasında şüpheliler tespit edilerek adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli de yakalanarak emniyette ifadesi alınıp adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilme sırasında şüphelilerden biri “Her şey vatan için, babamın arabasıyla seni gezdireyim dedi, araba çalıntı çıktı” diyerek arkadaşını suçladı. Mahkemeye çıkartılan 2 şüpheli de "Nitelikli hırsızlık" suçundan tutuklandı.

Şüphelilerden U.K.'nin 2 yaralama ve bir gasp olayından da arandığını ortaya çıktı. Polis ayrıca çalınan otomobil ve malzemeleri bularak sahiplerine teslim etti.